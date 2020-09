IPL 2020: यॉर्कर किंग टी नटराजन की मां आज भी सड़क किनारे बेचती हैं 'चिकन', हर कोई कर रहा सलाम

Thangarasu Natarajan in IPL: अपपनी खूबसूरत यार्कर के कारण क्रिकेट में विशेष छाप छोड़ने वाले टी नटराजन (T Natarajan) ने अपने परिवार के लिये वह सब कुछ किया जो वह कर सकते थे लेकिन वह अपनी मां को सड़क के किनारे चिकन बेचना छोड़ने से नहीं मना पाया. नटराजन के मेंटर जयप्रकाश ने कहा कि इस तेज गेंदबाज की मां को लगता है कि जब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तब उनके इस काम से परिवार को बहुत मदद मिली थी. नटराजन की डेथ ओवरों के विशेषज्ञ गेंदबाज के रूप में पहचान वर्तमान इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) से कुछ साल पहले हुई थी जब उन्होंने अपनी यार्कर से लगातार सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को आउट किया. इस दौरान उन्होंने अपने माता पिता के लिये घर बनाया, अपनी बहनों की पढ़ाई की व्यवस्था की, तमिलनाडु के सलेम जिला स्थित अपने गांव चिन्नापामपट्टी में अकादमी शुरू की और अपने साथियों को खेल नहीं छोड़ने के लिये प्रेरित किया. यह सब उन्होंने तमिलनाडु की गेंदबाजी विभाग की जिम्मेदारियों को संभालते हुए किया.

Thangarasu Natarajan



Father: a daily wage weaver

Mother: a roadside meat seller

From: Chinnappampatti, 35 km from Salem

Siblings: 4



