IPL: युवराज ने देवदत्त पडिक्कल को कहा- देखते हैं कौन लंबा हिट मार सकता, फिर RCB क्रिकेटर ने यूं किया रिएक्ट

आईपीएल 2020 में अपना पहला मैच खेलते हुए पडिक्कल ने अर्धशतकीय पारी खेली थी, टूर्नामेंट में इस बल्लेबाज ने मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अर्धशतक जमाने का कमाल कर दिखाया है. अबतक देवदत्त ने आईपीएल 2020 में 43.50 की औसत और 134.88 की स्ट्राइक रेट के साथ 174 रन बनाए हैं, आरसीबी की ओर से इस साल अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं.

Can't keep the runs away from King Kohli. Was just a matter of time before he came back to doing what he does best!

But again so good watching Padikal. I'm just a nostalgic soul & miss watching Yuvi bat. @YUVSTRONG12 does something about him remind you of yourself? #RCBvRR