IPL 2020: चहल ने गेंदबाजी करते हुए शेयर की तस्वीर, मंगेतर Dhanashree Verma ने यूं किया रिएक्ट

आईपीएल 2020 (IPL) का पहला मैच 19 सितंबर को खेला जाएगा और टूर्नामेंट का फाइनल 10 नवंबर को होगा.कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए आईपीएल भारत से बाहर खेला जा रहा है. चहल ने अबतक आईपीएल में 84 मैच खेल चुके हैं और 100 विकेट लेने में सफल रहे हैं.

