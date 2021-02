IPL 2021 Auction के दौरान टीम फ्रेंचाइजियों को इन खास नियमों का पालन करना होगा

IPL 2021: नीलामी में इन खिलाड़ियों पर लग सकती है सबसे बड़ी बोली

# 25 खिलाड़ी से ज्यादा नहीं होने चाहिए

बीसीसीआई ने हर टीम में अधिकतम खिलाड़ी और न्यूनतम खिलाड़ियों की संख्या तय की है. हर टीम में अधिकतम 25 खिलाड़ी होने चाहिए तो वहीं कम से कन 18 खिलाड़ी एक टीम में होने ही चाहिए. इसके अलावा एक टीम में ज्यादा से ज्यादा 8 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं. बता दें कि आरसीबी की टीम के पास इस समय 11 स्लॉट खाली हैं और सनराइजर्स हैदराबाद के पास सिर्फ तीन स्लॉट खाली हैं.

Snapshots from the VIVO IPL Player Auction Briefing here in Chennai. #IPLAuctionpic.twitter.com/U41oDD2bfp