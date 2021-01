IPL 2021 Auction: यह गुणा-भाग इस आईपीएल में रहेगा आकर्षण, "इतना ही" बजट है खरीद के लिए टीमों के पास

देश के घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali Trophy) में कुछ युवा क्रिकेटरों के बेहतरीन प्रदर्शन के साथ ही अब उनके साथ-साथ फरवरी में के पहले हफ्ते में होने जा रही इंडियन प्रीमियर लीग के लिए होने वाली खिलाड़ियों की नीलामी (IPL 2021 Auction) को लेकर भी विमर्श होने लगा है. फ्रेंचाइजी टीमों के तमाम मैनेजर इन खिलाड़ियों पर नजरें गड़ाए हुए हैं. मैच दर मैच खिलाड़ियों का आंकलन हो रहा है. पंजाब के प्रभसिमरन सिंह, केरल के मोहम्मद अजहरुद्दीन (Mohammed Azharuddeen), बंगाल के विवेक सिंह और झारखंड के विराट सिंह सहित कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन पर टीमों की नजर लगी है. कुछ खिलाड़ियों को टीमें रिलीज करेंगी, तो कुछ को लिया जाएगा. वैसे अगर इन खिलाड़ियों को मौका मिलता है, तो ये भाग्यशाली होंगे. बावजूद इसके कुछ जाएंगे, तो कुछ आएंगे क्योंकि ज्यादातर टीमों के पास बजट बहुत कम बचा हुआ है.

