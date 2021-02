IPL 2021: अब राजस्थान रॉयल्स ने अपने मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड को किया रिलीज

आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने रविवार को मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड (Andrew McDonald) से आपसी सहमति के बाद अलग होने का फैसला किया. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) के शुरुआती चरण का खिताब जीतने वाली राजस्थान की टीम ने घोषणा की कि उन्होंने जिंबाब्वे के पूर्व क्रिकेटर ट्रेवर पेनी को आगामी सत्र के लिये मुख्य सहायक कोच नियुक्त है.

