DC Vs SRH: अमित मिश्रा का बड़ा रिकॉर्ड, T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज की बराबरी की

बता दें कि मिश्रा आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज भी बन गए हैं. आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने लसिथ मलिंगा हैं, जिनके नाम 170 विकेट दर्ज है. आईपीएल के इतिास में 3 हैट्रिक विकेट लेने वाले मिश्रा इकलौते गेंदबाज हैं.

With two wickets both @MishiAmit and Piyush Chawla have 255 wickets in T20 equally! most for an Indian bowler



The next best is 237 wickets by @ashwinravi99 and for pacer highest is by @Vinay_Kumar_R who has 194 wickets!@MishiAmit 1 short of 100 wickets for #DelhiCapitals