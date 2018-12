IPL Auciton: 'इस बात' ने शिवम दुबे की कीमत सिर्फ एक दिन के भीतर दोगुनी कर दी

कुछ बातों के घटने की टाइमिंग इतनी बेहतरीन होती है कि 'हालात' भी मानो किसी विराट कोहली के बेहतरीन कवर ड्राइव की तरह आपको सीमा के पार या कहीं ज्यादा पार पहुंचा देते हैं! कुछ ऐसा ही मंगलवार को जयपुर में हुई आईपीएल नीलामी (IPL Auction2019) में मुंबई के 25 साल के ऑलराउंडर शिवम दुबे (Shivam Dubey fetched 5 CR INR) के साथ हुआ. मुंबई का यह ऑलराउंडर काफी दिन से चर्चाओं में था, लेकिन किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि शिवम दुबे इतनी बड़ी रकम झटक लेंगे. अपने बेस प्राइस 20 लाख रुपये से पूरे पच्चीस गुना. वास्तव में रविवार तक भी कोई ऐसा मानकर नहीं चल रहा था, लेकिन सोमवार और मंगलवार के बीच कुछ ऐसा हुआ, जिसने शिवम दुबे की कीमत का सूचकांक एकदम से बहुत ज्यादा ऊपर चला गया. ज्यादार विशेषज्ञ यह मानकर चल रहे थे कि शिवम को मिलने वाली कीमत दो से ढाई करोड़ के बीच रहेगी, लेकिन यह आखिर में पांच करोड़ पर जाकर रूकी.

