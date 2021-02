IPL Auction 2021: एरॉन फिंच ने स्वीकारा, आईपीएल नीलामी में न बिकना अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन...

ऑस्ट्रेलिया की सीमित ओवरों की टीम के कप्तान एरॉन फिंच (Aaron Finch) ने रविवार को स्वीकार किया कि इंडियन प्रीमियर लीग (2021 IPL Auction) की हाल की नीलामी में उनका नहीं चुना जाना हैरान करने वाला नहीं था. संयुक्त अरब अमीरात में खेले गये आईपीएल 2020 में फिंच ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से 22.3 की औसत से रन बनाए. वह केवल एक बार 50 रन से अधिक का स्कोर बना पाये.

