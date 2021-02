IPL Auction 2021: इन 5 स्टार खिलाड़ियों को मिली बहुत ही कम रकम तो हैरान हुआ क्रिकेट जगत

IPL Auction 2021: साल 2021 के संस्करण लिए वीरवार को हुई आईपीएल मिनी ऑक्शन के लिए खिलाड़ियों को मिलने वाली रकम चर्चा का विषय बनी हुई है. अभी भी फैंस और क्रिकेट पंडित क्रिस मौरिस को मिलने वाली रकम (16.25) करोड़ को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ बड़े नाम ऐसे भी रहे, जिन्हें उनके अपने नाम के अनुरूप रकम नहीं ही मिली, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला है. और इन नामों को लेकर ्भी भी फैंस के बीच चर्चा चल रही है. यह बताता है कि आईपीएल (IPL Auction 2021) का गणित कैसे काम करता है और यहां खिलाड़ी विशेष को मोटी रकम बटोरने के लिए भाग्य के सहारे की भी जरूरत होती है. चलिए आपको बारी-बारी से उन पांच खिलाड़ियों से मिलवाते हैं, जिन्हें उम्मीद के हिसाब से पैसा नहीं मिला और इन्हें लेकर फैंस के बीच चर्चा चल रही है या कहें कि इनके चाहने वाले निराश हैं.

We're as excited for your return as you are



Can't wait for your journey with us to begin again, @y_umesh#IPLAuction2021#YehHaiNayiDillipic.twitter.com/cE19Yrzx4u