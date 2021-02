IPL Auction 2021: इन चार भारतीय क्रिकेटरों की आईपीएल नीलामी से पहले हो रही सबसे ज्यादा चर्चा

1. किस टीम में जाएंगे अर्जुन तेंदुलकर ?

सचिन तेंदुलकर के बेटे और लेफ्टी मीडियम पेसर अर्जुन तेंदुलकर किस टीम में जाते हैं, यह तो नीलामी वाले दिन ही साफ होगा, लेकिन वह प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय जरूर बने हुए हैं. हाल ही में अर्जुन ट्रोलर्स के निशाने पर भी रहे थे, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि पिछले दिनों मुंबई के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलकर अर्जुन आईपीएल नीलामी में भाग लेने के हकदार बन गए थे. अर्जुन का बेस प्राइस बीस लाख रुपये है और यह साफ है कि कुछ टीम उनमें जरूर रुचि दिखाएंगी. देखने की बात यह होगी कि वह किस टीम में जाते हैं.

2. सवाल श्रीसंत का ?

सात साल का बनवास झेलकर मुश्ताक अली ट्रॉफी से सक्रिय क्रिकेट में वापसी करने वाले तेज गेंदबाज श्रीसंत एक और खिलाड़ी हैं, जिनको लेकर प्रशंसकों सहित मीडिया और पूर्व क्रिकेटरों के बीच भी खासी चर्चा है. केरल के लिए खेलने के बाद ही श्रीसंत ने अपना नाम नीलामी के लिए रजिस्टर्ड कराया. सवाल यह है कि कौन सी टीम श्रीसंत को खरीदेगी ? और क्या खरीदेगी भी? श्रीसंत इस समय 37 साल के हो चुके हैं. उनकी फिटनेस बरकरार है, लेकिन अब जब भविष्य की ओर निहार रहे हैं और कई युवा सीमरों के विकल्प भी हैं और इसके अलावा उनका दागदार इतिहास भी है. इन तमाम बातों को देखते हुए सवाल बनता है कि तेरा क्या होगा श्रीसंत. पर चर्चा का विषय तो वह बने ही हुए हैं. श्रीसंत का बेस प्राइस 75 लाख रुपये है

