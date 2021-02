IPL Auction 2021: इस खिलाड़ी की थी सबसे ज्यादा चर्चा, लेकिन बेस प्राइस से ज्यादा नहीं मिले दाम

वीरवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के लिए हुयी मिनी ऑक्शन के बाद कई पहलुओं को लेकर चर्चा हो रही है. समीक्षक और पूर्व क्रिकेटर अलग-अलग एंगल से विमर्श हो रहा है. एक बड़ा वर्ग को क्रिस मौरिस से टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी (16.25 करोड़) बन जाने से हैरान हैं, तो वहीं चर्चा उस खिलाड़ी को लेकर भी हो रही है जो वीरवार को हई नीलामी से पहले ही हॉट प्रॉपर्टी बन गया था. मीडिया में बहुत पहले से ही इस खिलाड़ी की जोर-शोर से चर्चा होनी शुरू हो गयी थी. और उसे नीलामी से पहले सबसे बड़ा आकर्षण तक करार दिया गया था. मीडिया से लेकर दिग्गज क्रिकेटरों और तमाम फैंस की नजरें इसी खिलाड़ी पर लगी हुई थीं, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि किसी भी फ्रेंचाइजी ने उस पर उसे बेस प्राइस से ज्यादा बोली नहीं ही लगायी.

Presenting to You. Most Expensive Player in the History of #IPL Auctions.



Chris Morris Sold for Whooping 16.25 Crores to Rajasthan Royals.#IPLAuction#IPL2021Auction#IPL2021pic.twitter.com/f6fZNCrXqL