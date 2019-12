Ipl Auction: इस वजह से विराट कोहली हैं बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स की खरीद से बहुत ही खुश

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) अपनी तैयार की गई नई टीम से काफी खुश हैं. टीम वीरवार को हुई आईपीएल (IPl) की नीलामी में नए खिलाड़ियों को अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदने में सफल रही, जिससे कोहली संतुष्ट हैं. नए खिलाड़ियों की भर्ती पर कोहली (Virat Kohli) ने कहा, "हमने जो खिलाड़ी चुने हैं, मैं उनसे काफी खुश हूं और उनके साथ काम करने तो तैयार हैं. हमने टीम के ढांचे और संतुलन पर काफी चर्चा की और यह अच्छी टीम लग रही है. मेरा मानना है कि यह काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करता है कि लीग में खिलाड़ी व्यक्तिगत तौर पर कैसा प्रदर्शन करते हैं.'

A day off and an afternoon with the boys is exactly what we needed pic.twitter.com/6K3KLW63iJ