Ipl Auction: इन युवा खिलाड़ियों पर नीलामी में हुई जमकर पैसों की बरसात

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) नीलामी (Ipl Auction) जब भी होती है तो क्रिकेट जगत के बड़े नाम हमेशा चर्चा में रहते हैं. इस बार भी ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, ग्लैन मैक्सवेल के अलावा कई विदेशी खिलाड़ी नीलामी के बाद सुर्खियों में हैं. एक ओर फ्रेंचाइजियों ने जहां विदेशी खिलाड़ियों के लिए बटुए से पैसे निकालने में कमी नहीं की तो वहीं भारत के युवा भी नजरअंदाज नहीं किए गए. बेशक भारत के उभरते हुए खिलाड़ियों पर जमकर पैसे की बारिश न हुई हो लेकिन फ्रेंचाइजियों ने देश को प्रतिभा से साथ न्याय करने की कोशिश की और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर जैसा अनुभव देने का मौका दिया. गौर करने वाली बात यह है कि ये वो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अब तक भारत के लिए सीनियर स्तर पर नहीं खेला है.

Bhadohi:Family members Yashasvi Jaiswal who has been selected by Rajasthan Royals for Rs 2.40 cr in IPL 2020 auction yesterday, celebrate at their residence in Suriyawa.His father (pic 4) says,"we are happy with his success.We wish to see him play in Indian cricket team." (19.12) pic.twitter.com/1orWMDz9Az