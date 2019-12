IPL Auction: इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग की नीलामी (IPL 2020 Auction)में वेस्‍टइंडीज के श‍िमरान हेटमायर फ्रेंचाइजी का द‍िल जीतने में सफल रहे. हेटमायर (Shimron Hetmyer)भी फ्रेंचाइज‍ियों की पसंद बने. हेटमायर के ल‍िए राजस्‍थान रॉयल्‍स और द‍िल्‍ली कैप‍िटल्‍स में जमकर जद्दोजहद हुई. आख‍िरकार उन्‍हें 7.75 करोड़ रुपये की राशि में द‍िल्‍ली कैप‍िटल्‍स ने खरीदा. गौरतलब है क‍ि वेस्‍टइंडीज टीम के भारत दौरे में हेटमायर अपनी बल्‍लेबाजी से टीम इंड‍िया के गेंदबाजों के ल‍िए खतरा बने हुए हैं. चेन्‍नई में पहले वनडे मैच में उन्‍होंने धमाकेदार शतक लगाया था और मैन ऑफ द मैच रहे थे. मैच में उन्‍होंने 106 गेंदों पर 139 रनों की पारी खेली थी ज‍िसमें 11 चौके और सात छक्‍के थे. व‍िशाखापट्टनम में हुए दूसरे वनडे मैच में हेटमायर (4) को पारी की शुरुआत में रन आउट होना पड़ा था, इससे टीम को राहत म‍िली थी.

हेटमायर आईपीएल के 2020 की नीलामी में ब‍िके छठे सबसे महंगे ख‍िलाड़ी रहे. खास बात यह है क‍ि उनकी बेस प्राइस केवल 50 लाख रुपये थी. हेटमायर ने इसका जश्‍न ब‍िंदास अंदाज में डांस करके मनाया (Shimron Hetmyer's Celebration). द‍िल्‍ली कैप‍िटल्‍स की टीम ने एक वीड‍ियो शेयर क‍िया है, ज‍िसमें हेटमायर ह‍िंदी सांग पर डांस कर रहे हैं. वीड‍ियो यहां देखें...

Us: Hi, Mr. Shimron. Welcome to DC! Can you please share a message for our fans?



*1 minute later*@SHetmyer:#IPLAuction2020#IPLAuction#ThisIsNewDelhi#DelhiCapitalspic.twitter.com/NrcjO03sJO