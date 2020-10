MI Vs KXIP: Super Over में यॉर्कर मारने की रेस में जसप्रीत बुमराह से बढ़कर साबित हुए मोहम्मद शमी

यहां पढ़े- IPL 2020: मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब: दो सुपर ओवर के पल-पल का हाल

बुमराह ने सुपरओवर के दौरान निकोलस पूरन को भी आउट किया. अब टीम मुंबई को जीत के लिए 6 गें पर 6 रन की दरकार था. किंग्स इलेवन पंजाब के लिए मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी का जिम्मा संभाला. शमी ने मुंबई के बल्लेबाज रोहित शर्मा और क्विटंन डिकॉक जैसे बल्लेबाज के सामने धारदार यॉर्कर एक के बाद एक डालना शुरू कर दिया. मुंबई के दोनों बल्लेबाज शमी के यॉर्कर आक्रमऩ को संभाल पाने में असमर्थ रहे, यही कारण रहा कि पहला सुपरओवर भी टाई पर खत्म हुआ. लेकिन शमी ने रोहित और डिकॉ़क जैसे बल्लेबाज के सामने बेहतरीन यॉर्कर का इस्तेमाल कर क्रिकेट पंडित और फैन्स को हैरान कर दिया.

It's great to wake up after a Super Super Super Over Sunday. BOOM BOOM-Shami, you beauties - @Jaspritbumrah93 @MdShami11 #MIvKXIP #IPL2020 pic.twitter.com/7iNR4HPuQH

India's Two Best fast Bowlers at the moment :-



•In Tests - Bumrah, Shami.

•In ODIs - Bumrah, Shami.

•In T20s - Bumrah, Shami.



Not india, I think These two one of the best in the World at the moment.!! #IPL2020#MIvKXIPpic.twitter.com/fGGN9Jux9r