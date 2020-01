IPL 2020: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 2020 के सीजन में ऑस्‍ट्रेल‍िया के पैट कम‍िंस (Pat Cummins)इस बार कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे. आईपीएल के 2020 के सीजन में सबसे महंगे खिलाड़ी बने कमिंस को भारत दौरे पर आने पर फ्रेंचाइजी के एक फैन ने 2015 आईपीएल की जर्सी भेंट में दी है. गौरतलब है क‍ि कमिंस को कोलकाता ने इस साल 15.5 करोड़ रुपये में खरीदा है. इसके साथ ही वह आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं.

