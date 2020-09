IPL 2020: RCB ने चला नया दाव, UAE टीम के कप्तान से मांगी मदद

आरसीबी टीम एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई है, ऐसे में इस बार नई रणनीति के साथ बैंगलोर टीम मैदान पर उतरेगी. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम का पहला मैच 21 सितंबर को सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के साथ होना है.

UAE skipper Ahmed Raza and 19-year-old leg-spinner Karthik Meiyappan have joined the Royal Challengers Bangalore training camp, bringing with them a wealth of local knowledge to help Virat Kohli's side pic.twitter.com/y13P1BtV1T