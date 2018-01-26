IPL 2018 AUCTION : आज सुबह 10 बजे से होगी खिलाड़ियों की नीलामी

आपको बता दें कि आठ फ्रैंचाजियों ने पहले से ही 18 खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है और अब नीलामी में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ी 182 जगहों के लिए मुकाबला करेंगे. कुल मिलाकर बोली में 62 कैप्ड (देश के लिए खेल चुके) और 298 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी, तो वहीं 182 विदेशी कैप्ड और 34 अनकैप्ड खिलाड़ी साल 2008 के बाद होने जा रही इस दूसरी सबसे बड़ी नीलामी में हिस्सा लेने जा रहे हैं. बत ा दें कि 13 भारतीय सहित 36 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिनका आधार मूल्य (बेस प्राइस) दो करोड़ रुपये हैं और इन्हें टॉप ब्रैकेट में डाला गया है.
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