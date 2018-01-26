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IPL 2018 AUCTION : आज सुबह 10 बजे से होगी खिलाड़ियों की नीलामी

आज और कल रविवार को यह नीलामी दो दिन चलेगी. ड़ों हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम क्रिकेटप्रेमियों की नजरें खिलाड़ियों की बोली पर टिकी होंगी

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IPL 2018 AUCTION : आज सुबह 10 बजे से होगी खिलाड़ियों की नीलामी

आईपीएल ट्रॉफी के साथ सभी टीमों के कप्तान

नई दिल्ली: आपका इंतजार खत्म होने को है. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) -11 के लिए खिलाड़ियों की मंडी बेंगलुरु में सजने जा रही है. आज और कल रविवार को यह नीलामी दो दिन चलेगी. हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम क्रिकेटप्रेमियों की नजरें खिलाड़ियों की बोली पर टिकी होंगी. युवराज सिंह, गौतम गंभीर, क्रिस गेल और बेन स्टोक्स सहित दुनिया भर के 578 खिलाड़ियों पर बोली लगाई जाएगी.  साल 2008 में टूर्नामेंट की शुरुआत के बाद से यह होने वाली सबसे बड़ी नीलामी है. आपको बता दें कि  आठ फ्रैंचाजियों ने पहले से ही 18 खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है और अब नीलामी में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ी 182 जगहों के लिए मुकाबला  करेंगे. कुल मिलाकर बोली में 62 कैप्ड (देश के लिए खेल चुके) और 298 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी, तो वहीं 182 विदेशी कैप्ड और 34 अनकैप्ड खिलाड़ी साल 2008 के बाद होने जा रही इस दूसरी सबसे बड़ी नीलामी में हिस्सा लेने जा रहे हैं. बत ा दें कि 13 भारतीय सहित 36 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिनका आधार मूल्य (बेस प्राइस) दो करोड़ रुपये हैं और इन्हें टॉप ब्रैकेट में डाला गया है. 
  यह भी पढ़ें : IPL-11 के लिए नीलामी कल से, अश्विन, गंभीर और रहाणे जैसे मार्की प्‍लेयर्स पर टिकी होंगी निगाहें
 
क्रिकेटप्रेमियों की नजरें इस बात पर लगी हैं कि इस नीलामी में सबसे ज्यादा कमाने वाला खिलाड़ी कौन साबित होता है. हालांकि विराट कोहली पहले से ही 17 करोड़ रुपये हासिल कर चुके हैं. लेकिन अब यह देखने की बात होगी कि विराट के बाद युवराज, गौतम गंभीर, क्रिस गेल  बेन  स्टोक्स में कौन बाजी मारता है, तो पृथ्वी शॉ और क्रुणाल पंड्या जैसे खिलाड़ियों को कितनी रकम मिलती है. 
 
VIDEO: सेंचुरियन टेस्ट में शतक बनाने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली.
तो कुछ ही देर बाद नीलामी शुरू होने को है. कमर कस लीजिए और जानिए कि आपके पसंदीदा खिलाड़ी को कितनी रकम मिली और किस टीम ने कौन से खिलाड़ी को खरीदा.

 


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