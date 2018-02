IPL 2018: मुंबई और चेन्नई के बीच होगा पहला मुकाबला, कब-किसका मैच, देखें पूरी लिस्ट

खास बातें IPL 11 का पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा. 7 अप्रैल से 27 मई तक होगा आईपीएल 2018 51 दिनों तक नौ आयोजन स्थलों पर खेले जाएंगे.

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के ग्यारहवें संस्करण का उद्घाटन मुकाबला सात अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में मौजूदा चैम्पियन मुम्बई इंडियंस और दो बार के चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा. बीसीसीआई के मुताबिक दुनिया की सबसे सम्पन्न और सफल लीग के मुकाबले 27 मई तक 51 दिनों तक नौ आयोजन स्थलों पर खेले जाएंगे. आगामी लीग में 12 मैच ऐसे हैं, जो चार बजे शाम से खेले जाएंगे जबकि 48 मैच आठ बजे से खेले जाएंगे.स्टार पहली बार लीग का प्रसारण करेगा. इससे पहले लीग का प्रसारण अधिकार सोनी नेटवर्क्‍स के पास था. स्टार स्पोर्ट्स ने एक बयान जारी कर यह बात कही थी. फाइनल मुकाबला 27 मई को खेला जाएगा लेकिन इसके आयोजन स्थल की घोषणा अभी नहीं की गई है. आइए आपको बताते हैं किस दिन किन टीमों का मैच होगा, देखिए पूरा शेड्यूलमुंबई इंडियंस VS चेन्नई सुपरकिंग्स (वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, रात 8 बजे)

दिल्ली डेयरडेविल्स VS किंग्स इलेवन पंजाब (फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली, शाम 4 बजे)कोलकाता नाइट राइडर्स VS रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (ईडन गार्डन्स, कोलकाता, रात 8 बजे)सनराइजर्स हैदराबाद VS राजस्थान रॉयल्स (राजीव गांधी स्टेडियम, हैदराबाद, रात 8 बजे)चेन्नई सुपरकिंग्स VS कोलकाता नाइट राइडर्स (चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई, रात 8 बजे)राजस्थान रॉयल्स VS दिल्ली डेयरडेविल्स (सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर, रात 8 बजे)सनराइजर्स हैदराबाद VS मुंबई इंडियंस (राजीव गांधी स्टेडियम, हैदराबाद, रात 8 बजे)रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर VS किंग्स इलेवन पंजाब (चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर, रात 8 बजे)मुंबई इंडियंस VS दिल्ली डेयरडेविल्स (वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, शाम 4 बजे)कोलकाता नाइट राइडर्स VS सनराइजर्स हैदराबाद (ईडन गार्डन्स, कोलकाता, रात 8 बजे)रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर VS राजस्थान रॉयल्स (चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर, शाम 4 बजे)किंग्स इलेवन पंजाब VS चेन्नई सुपर किंग्स (होलकर स्टेडियम, इंदौर, रात 8 बजे)कोलकाता नाइट राइडर्स VS दिल्ली डेयरडेविल्स (ईडन गार्डन्स, कोलकाता, रात 8 बजे)मुंबई इंडियंस VS रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, रात 8 बजे)राजस्थान रॉयल्स VS कोलकाता नाइट राइडर्स (सवाई मानसिंह स्टेडियम, रात 8 बजे)किंग्स इलेवन पंजाब VS सनराइजर्स हैदराबाद (होलकर स्टेडियम, इंदौर, रात 8 बजे)चेन्नई सुपर किंग्स VS राजस्थान रॉयल्स (चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई, रात 8 बजे)कोलकाता नाइट राइडर्स VS किंग्स इलेवन पंजाब (ईडन गार्डन्स, कोलकाता, शाम 4 बजे)दिल्ली डेयरडेविल्स VS रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली, रात 8 बजे)सनराइजर्स हैदराबाद VS चेन्नई सुपर किंग्स (राजीव गांधी स्टेडियम, हैदराबाद, शाम 4 बजे)राजस्थान रॉयल्स VS मुंबई इंडियंस (सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर, रात 8 बजे)किंग्स इलेवन पंजाबा vs दिल्ली डेयरडेविल्स (होलकर स्टेडियम, इंदौर, रात 8 बजे)मुंबई इंडियंस vs सनराइजर्स हैदराबाद (वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, रात 8 बजे)रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs चेन्नई सुपरकिंग्स (चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर, रात 8 बजे)सनराइजर्स हैदराबाद vs किंग्स इलेवन पंजाब (राजीव गांधी स्टेडियम, हैदराबाद रात 8 बजे)दिल्ली डेयरडेविल्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स (फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली, रात 8 बजे)राजस्थान रॉयल्स vs सनराइजर्स हैदराबाद (सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुरस शाम 4 बजे)रायल चैलेंजर्स बैंगलोर vs कोलकाता नाइट राइडर्स (चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर रात 8 बजे)चेन्नई सुपर किंग्स vs दिल्ली डेयरडेविल्स (चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई, रात 8 बजे)रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs मुंबई इंडियंस (चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर, रात 8 बजे)दिल्ली डेयरडेविल्स vs राजस्थान रॉयल्स (फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली, रात 8 बजे)कोलकाता नाइट राइडर्स vs चेन्नई सुपर किंग्स (ईडन गार्डन्स, कोलकाता, रात 8 बजे)किंग्स इलेवन पंजाब vs मुंबई इंडियंस (आईएस बिंद्रा स्टेडियम, मोहाली, रात 8 बजे)चेन्नई सुपर किंग्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई, शाम 4 बजे)सनराइजर्स हैदराबाद vs दिल्ली डेयरडेविल्स (राजीव गांधी स्टेडियम, हैदराबाद, रात 8 बजे)मुंबई इंडियंस vs कोलकाता नाइट राइडर्स (वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, शाम 4 बजे)किंग्स इलेवन पंजाब vs राजस्थान रॉयल्स (आईएस बिंद्रा स्टेडियम, मोहाली, रात 8 बजे)सनराइजर्स हैदराबाद vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (राजीव गांधी स्टेडियम, हैदराबाद, रात 8 बजे)राजस्थान रॉयल्स vs किंग्स इलेवन पंजाब (सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर, रात 8 बजे)कोलकाता नाइट राइजर्स vs सनराइजर्स हैदराबाद (ईडन गार्डन्स, कोलकाता, रात 8 बजे)दिल्ली डेयरडेविल्स vs मुंबई इंडियंस (फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली, रात 8 बजे)राजस्थान रॉयल्स vs चेन्नई सुपर किंग्स (सवाई मानसिंह स्टेडियम, रात 8 बजे)किंग्स इलेवन पंजाब vs कोलकाता नाइट राइडर्स (आईएस बिंद्रा, मोहाली, शाम 4 बजे)रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs दिल्ली डेयरडेविल्स (चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर, रात 8 बजे)चेन्नई सुपरकिंग्स vs सनराइजर्स हैदराबाद (चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई, शाम 4 बजे)मुंबई इंडियंस vs राजस्थान रॉयल्स (वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, रात 8 बजे)किंग्स इलेवन पंजाब vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आईएस बिंद्रा, मोहाली, रात 8 बजे)कोलकाता नाइट राइडर्स vs राजस्थान रॉयल्स (ईडन गार्डन्स, कोलकाता, रात 8 बजे)मुंबई इंडियंस vs किंग्स इलेवन पंजाब (वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, रात 8 बजे)रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs सनराइजर्स हैदराबाद (चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर, रात 8 बजे)दिल्ली डेयरडेविल्स vs सनराइजर्स हैदराबाद (फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली, रात 8 बजे)राजस्थान रॉयल्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (सवाई मानसिंह स्टेडियम, दिल्ली शाम 4 बजे)सनराइजर्स हैदराबाद vs कोलकाता नाइट राइडर्स (राजीव गांधी स्टेडियम, हैदराबाद रात 8 बजे)दिल्ली डेयरडेविल्स vs मुंबई इंडियंस (फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली, शाम 4 बजे)चेन्नई सुपर किंग्स vs किंग्स इलेवन पंजाब (चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई, रात 8 बजे)क्वालियफायर 1 (वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, रात 8 बजे)एलिमिनेटर (रात 8 बजे)क्वालियफायर 2 (रात 8 बजे)फाइनल (वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, रात 8 बजे)