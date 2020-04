Coronavirus: इरफान और यूसुफ पठान ने पहले किए थे 4000 मास्क दान, अब गरीबों की मदद के लिए किया यह काम..

कोरोनावायरस (Coronavirus) के खिलाफ लड़ाई में भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने कुछ दिन पहले 4000 मास्क मदद के तौर पर दान किए हैं. अब उन्होंने अपने भाई यूसुफ पठान (Yusuf Pathan) के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक बार फिर वायरस से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं. इस बार दोनों भाईयों ने अपने होमटाउन बड़ौदा में जरूरतमंद लोगों के लिए 10 हजार किलोग्राम चावल और 700 ग्राम आलू दान में दिए हैं. बता दें कि देश में आए इस मुश्किल समय में इरफान सबसे पहले मदद के लिए आगे आए थे. इरफान अपने सोशल अकाउंट से अपने फैन्स को इस मुश्किल समय में सलाह और मोटीवेट करते रहते हैं. इरफान के अलावा हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने भी 5000 गरीब परिवारों के लिए राशन मुहैया कराने का काम अपने तरफ से करते हुए नजर आए हैं. भज्जी ने ट्विटर पर इस बात की जानकीरी दी थी. गौरतलब है कि भारत के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली (Sourav Ganguly) ने भी इस विपदा में गरीबों की मदद के लिए आए आए हैं. गांगुली ने जरूरतमंदों के लिए 20 हजार लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की थी.

Pathan brothers disturbed 10000 kg rice and 700 kg potato for poor people in Baroda during the tough time due to Corona Virus Lockdown.