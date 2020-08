IPL: इरफान पठान-यूसुफ पठान के द्वारा बनाया गया यह रिकॉर्ड टूटना नामुमकिन है

आईपीएल (IPL) के पहले सीजन के फाइनल में यूसुफ पठान बने मैन ऑफ द मैच

2008 में आईपीएल का पहला सीजन खेला गया था. पहले सीजन में यूसुफ पठान राजस्थान रॉय़ल्स (Rajasthan Royals) की टीम का हिस्सा थे. आईपीएल का पहला सीजन राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जीता था. फाइनल में राजस्थान ने चेन्नई सुपरकिंग्स को 3 विकेट से हराया था. फाइनल में यूसुफ पठान ने 22 रन देकर 3 विकेट लिए थे और साथ ही बल्लेबाजी के दौरान 39 गेंद पर 56 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. अपनी अर्धशतकीय पारी में यूसुफ ने 3 चौके और 4 छक्के जमाए थे. यूसुफ पठान के ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के कारण राजस्थान रॉयल्स की टीम खिताब जीतने में सफल रही थी. शानदार परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया था.

2007 टी-20 वर्ल्डकप (2007 T20 World Cup Final) फाइनल में इरफान पठान बने मैन ऑफ द मैच

2007 में टी-20 वर्ल्डकप पहली बार खेला गया था. फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को 5 रन से जीत मिली थी. पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में इरफान ने 4 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 16 रन देकर 3 विकेट लिए थे. इरफान पठान की सटीक गेंदबाजी के दम पर भारत की टीम फाइनल जीतने में सफल रही थी. इरफान पठान को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया था.

Thank u Irfan Pathan for the memories especially the amazing spell of T20 World Cup 2007 where he won man of the match and also the sensational Hat Trick Against pak in Test Match of 2006. #IrfanPathanpic.twitter.com/Yc8O8LiKXe