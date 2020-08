लंका प्रीमियर लीग में इरफान पठान खेलेंगे या नहीं? खुद ट्वीट कर दी जानकारी!

Lanka Premier League: पूर्व भारतीय आलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने सोमवार को कहा कि उन्होंने अभी किसी भी फ्रेंचाइजी आधारित टी20 लीग के लिए उपलब्धता की पुष्टि नहीं की है. इस तरह उन्होंने इन खबरों का खंडन किया कि वह 28 अगस्त से शुरू हो रही पहली लंका प्रीमियर लीग (Lanka Premier League) में हिस्सा ले सकते हैं. ईएसपीएनक्रिकइंफो की खबर के अनुसार पठान उन 70 विदेशी खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने एलपीएल में खेलने में रुचि दिखाई है. खबर के अनुसार अगर पांच फ्रेंचाइजी टीमें उन्हें मार्की खिलाड़ी के रूप में नहीं चुनेंगी तो उन्हें खिलाड़ियों के ड्राफ्ट में शामिल किया जाएगा. इस साल जनवरी में संन्यास की घोषणा करने वाले पठान ने हालांकि कहा कि वह इस समय उपलब्ध नहीं हैं.

I wish to play T20 Legues around the world in future, but at this stage I haven't confirmed my availability in any Leagues.