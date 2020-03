इरफान पठान ने भारतीय टीम में वापसी को लेकर पूछे गए सवाल पर यूं दिया रोचक जवाब..

Road Safety World Series. रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में इंडिया लीजेंड्स के लिए इरफान पठान (Irfan Pathan) ने श्रीलंका लीजेंड्स के खिलाफ मैच में 31 गेंदों पर 57 रनों की आतिशी पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया था. अपनी पारी में इरफान ने 6 चौके और 3 छक्के जमाए थे. उन्होंने मैच में जिस तरह से परफॉर्म किया उसने क्रिकेट फैन्स को पुराने दिन याद दिला दिए. बता दें कि उनके परफॉर्मेंस से फैन इतने प्रभावित हुए कि ट्विटर पर बीसीसीआई (BCCI) को टैग कर सवाल करते हुए नजर आने लगे, एक फैन ने बीसीसीआई से पूछा, क्या हम इरफान से भारतीय टीम में वापसी के लिए नहीं कह सकते जैसा कि एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) के लिए उनके क्रिकेट बोर्ड कर रहे हैं. इस सवाल पर इरफान ने अपना रिएक्शन दिया और उसी ट्वीट में कमेंट करते हुए लिखा, 'हाहाहा काफी देर हो गई है'. गौरतलब है कि इरफान पठान ने इसी साल जनवरी में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था. अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 29 मैच खेलते हुए 100 विकेट चटकाए. इसके अलावा वनडे में 120 मैच खेलकर 173 विकेट लेने के अलावा उनके नाम 1544 रन भी दर्ज है. टी-20 इंटरनेशनल में इरफान ने 24 मैच खेले हैं और 28 विकेट लिए.

गौरतलब है कि देशभर में जारी कोरोना वायरस के कारण स्वास्थ्य आपातकाल को देखते हुए अनअकेडमी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज को स्थगित कर दिया गया है. इरफान ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कोरोना वायरस COVID19 के कारण रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज को रद्द कर दिया गया है लेकिन इस टूर्नामेंट में खेलना काफी यादगार रहा. इरफान पठान ने फैन्स और अपने टीम के साथी खिलाड़ियों को भी शुक्रिया कहा है.

The #RoadSafetyWorldSeries has been postponed due to #COVID19 but had fun playing in front the full house.Thanks to my team mates and the fans for all the support. Absolutely loved playing again. #cricketpic.twitter.com/pT3TjatE36