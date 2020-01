इरफान पठान को इसी समय 'यह' एहसास हो गया था, अब किया संन्यास का ऐलान

टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Patham) ने शनिवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी, पठान ने भारत के लिए 29 टेस्ट, 120 वनडे और 24 टी-20 मैच खेले हैं, लेकिन इस लेफ्टी बॉलर और बल्लेबाज को काफी पहले ही यह एहसास हो गया था कि उनका समय अब खत्म हो चुका है. इरफान पठान (Irfan Patham) ने भारत के लिए 29 टेस्ट और 120 वनडे मुकाबले खेले. इसके अलावा पठान (Irfan Patham)ने भारत के लिए 24 टी-20 मैच भी खेले और वह कई यादगार मैचों का हिस्सा रहे.

The place where it all started for both me and @IrfanPathan#Baroda#memoriesforlifepic.twitter.com/ybIiRBKavS