आर्थिक संकट झेल रहे मोची की मदद को आगे आए Irfan Pathan, ऐसे की मदद, 'एक्ट्रेस ने कहा, साइलेंट हीरो की हमें है जरूरत..'

भारतीय पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान (Irfan Pathan) का दिल कितना बड़ा है इसका उदाहरण एक बार फिर देखने को मिला है. गौरतलब है कि इस समय पूरी दुनिया में कोरोनावायरस (COVID-19) का कहर बरप रहा है. ऐसे में छोटे-मोटे काम करने वाले लोगो के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गई है. ऐसे में इरफान पठान एक बार फिर मदद को आगे आए हैं. बता दें कि मीडिया में आई खबर के अनुसार इरफान ने चेन्नई में मोची की दुकान चलाने वाले शख्स आर भास्करन को मदद के तौर पर 25 हजार रूपये दिए हैं. आर भास्करन आईपीएल (IPL) के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स के आधिकारिक मोची है. जब आईपीएल होता है तो वो टीम के खिलाड़ी और अधिकारियों के लिए काम करते हैं. आईपीएल होने के दौरान वो एक दिन में हजार रूपये तक कमा लिया करते थे, वैसे आम दिनों में भास्करन 500 रूपये तक कमाते हैं. लेकिन आईपीएल को स्थगित होने से उनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. इस दौरान वो 150 रूपये तक भी नहीं कमा पा रहे हैं. जब इरफान को भास्करन के बारे में पता चला तो उन्होंने ईएसपीएन क्रिकइंफो वेबसाइट में काम करने वाले एंकर रौनक कपूर को फोन कर मोची भास्करन का नंबर मांगा. रौनक कपूर ने अपने ट्वीट में इस बात का खुलासा किया है.

Special stuff @IrfanPathan . Well done and to many more such small deeds of generosity from everyone. Sweet of you @RaunakRK to bring up to light such positive stuff as well during these grim times https://t.co/YFq1KJliIL