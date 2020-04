इरफान पठान ने एक बार फिर से सभी नमाजियों से की यह अपील

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान (Irfan Pathan) इन दिनों सोशल मीडिया पर पूरी तरह से सक्रिय हैं. हाल ही में कई मामलों में इरफान जमकर ट्रोल भी हुए, लेकिन बावजूद इसके पठान जमकर खूंटा गाड़े हुए है. अब जब शुक्रवार को नमाज का दिन था, तो इरफान ने नमाजियों से बहुत ही खास अपील की. हालांकि, इरफान पठान ने पहले भी यह अपील की थी, लेकिन शुक्रवार के दिन पठान ने दोबारा से यह अपील करते हुए अपने अकाउंट पर लिखा कि यह पिछले हफ्ते का वीडियो है, लेकिन कृपया करके आप घर पर रहे.

Last week video but guys please be home. Pray at home #lockdown#friday#StayHomepic.twitter.com/noYS7PZ6d7