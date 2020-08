RECORD: दुनिया का इकलौता गेंदबाज जिसने बिना वर्ल्डकप का मैच खेले वनडे में चटकाए सबसे ज्यादा विकेट

Irfan Pathan: किसी भी खिलाड़ी के लिए वर्ल्डकप (World Cup) में मैच खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए सपने के सच होने जैसा होता है. लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसे भी क्रिकेटर हुए हैं जिन्हें वर्ल्डकप में मैच खेलने का मौका तो नहीं मिला लेकिन अपने करियर में शानदार परफॉर्मेंस करने में सफल रहे. ऐसा ही एक क्रिकेटर हैं इरफान पठान. इरफान पठान (Irfan Pathan) दुनिया के इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने वर्ल्डकप में एक भी मैच नहीं खेले लेकिन 150 से ज्यादा विकेट वनडे में लेने में सफल रहे हैं. इरफान ऐसा कमाल करने वाले दुनिया के इकलौते गेंदबाज हैं जिन्होंने बिना वर्ल्ड कप का मैच खेले लिए हैं वनडे में सबसे ज्यादा विकेट.

Most ODIs in career without appearing in a World Cup match among Indians (50+ matches in career):



120 - Irfan Pathan

86 - VVS Laxman

80 - Ishant Sharma

69 - Sunil Joshi

68 - Praveen Kumar

58 - RP Singh

55 - Ambati Rayudu