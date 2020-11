लंका प्रीमियर लीग में खेलने के लिए श्रीलंका पहुंचे इरफान पठान, बोले- नए सफर के लिए तैयार.."

LPL 2020: इरफान पठान (Irfan Pathan) का जलवा एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर दिखने वाला है. इरफान लंका प्रीमियर लीग (Lanka Premier League) में कैंडी टस्कर्स (Kandy Tuskers) की ओर से खेलते हुए दिखाई देंगे. ऐसे में इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए इरफान अपने परिवार के साथ श्रीलंका (Sri Lanka) पहुंच गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी शेयर की है जिसमें वो अपने बेटे के साथ नजर आ रहे हैं. इरफान के द्वारा शेयर की गई तस्वीर पर जमकर फैन्स कमेंट कर रहे हैं और टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं. बता दें कि लंका प्रीमियर लीग का आगाज 21 नवंबर से होने वाला है जो 13 दिसंबर तक खेला जाएगा. टूर्नामेंट में 15 दिन के अंदर कुल 23 मैच खेले जाएंगे साथ ही सभी मैच पलेकल इंटनेशनल स्टेडियम और महिंदा राजपक्षे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने हैं.

In Srilanka for the #LPLT20 looking forward to this new journey... #cricketpic.twitter.com/fuzcRqyedz