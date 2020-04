PM Modi ने लॉकडाउन पर देश को किया संबोधित तो इरफान पठान ने किया ट्वीट, बोले- Coronavirus बॉलिंग मशीन है.

कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने देश में लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) को 3 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया. गौरतलब है कि इससे पहले देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लागू था लेकिन COVID-19 के कारण देश में संक्रमण की संख्या दिनप्रति-दिन बढ़ती गई, इसी खतरे को देखते हुए पीएम ने फिर से लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है. देश मे लॉकडाउन बढ़ने पर क्रिकेटर भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपना रिएक्शन दे रहे हैं. भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान (Irfan pathan) ने ट्वीट कर दिलचस्प रिएक्शन किया है. इरफान ने कोरोनावायरस की तुलना गेंदबाजी से की है. अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि, कोरोना वायरस एक तरह से बॉलिंग मशीन है और गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर लगातार फेंका जा रहा है. जबतक हम बाहर जाती हुई गेंद को नहीं छेड़ेगें हम लोग बचे रहेंगे और अपना विकेट बचाने में कामयाब रहेंगे और साथ ही अपने देश के लिए इस टेस्ट मैच को बचा लेंगे.

The #coronavirus is like a bowling https://t.co/vaSVnlHTq1 is controlled and bowling outside the off stump. As long as we aren't touching the away going deliveries we will be fine n eventually we will save our wicket and save the test match for our country... #stayhome#lockdown