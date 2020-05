जब अख्तर ने इरफान को दी थी उठावा लेने की धमकी, तो क्रिकेटर ने दिया मुंहतोड़ जबाव, कहा था- 'मैं भी पठान हूं..'

ऐसे में उन्होंने क्रीज पर आते ही धोनी (MS Dhoni) से पूछा कि क्या चल रहा है, धोनी ने मुझसे कहा कि कोई नहीं, आराम से खेलो. अख्तर की पहली गेंद बाउंसर थी जो मैं देख नहीं पाया और मेरे कान के पास से विकेटकीपर के पास चली गई. जब मैं बल्लेबाजी करने आया था तो उस समय भारतीय पारी लड़खड़ाई हुई थी. लेकिन मुझे माही के साथ भारतीय पारी को संभालना था. ऐसे में अख्तर की गेंदबाजी हमारे सामने बड़ी चुनौती थी. उस दौरान हमने और धोनी ने एक प्लान बनाया जिसके तहत अख्तर के स्पेल को खत्म किया जाए. तब मैंने धोनी से कहा कि मैं अख्तर को कुछ कहूंगा आप बस मुस्कुराते रहना.

#OnThisDay in 2006, @msdhoni smashed his maiden Test Hundred (148 off 153,19*4,4*6,SR-96.73 v Pakistan at Faisalabad).#ThankYouCaptain#IAMSEVEN#7numbari#har_gully_mein_dhoni_haipic.twitter.com/ajqJYpEat6