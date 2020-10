CSK Vs SRH: इरफान पठान बोले- इस तरह से हैदराबाद के खिलाफ जीत सकती है चेन्नई सुपरकिंग्स

इरफान ने अपने ट्वीट में उन पहलुओं को लिखा है जिसकी मदद से सीएसके विरोधी टीम को हरा सकती है. इरफान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सीेएसके को प्लेइंग इलेवन में तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज की जरूरत है और साथ ही बल्लेबाजों को सकारात्मक रहकर क्रिज पर बल्लेबाजी करने की जरूरत है, इन सबका साथ पाकर सीएसके आजके मैच में जीत हासिल कर सकती है. इरफान के ट्वीट पर फैन्स के खूब लाइक भी मिल रहे हैं.

Expecting @ChennaiIPL to come back stronger tonight. Quicker bowler in the playing 11, better intent from the batters in the middle phase of the innings. #SRHvsCSK