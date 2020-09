इरफान पठान ने चुना IPL 2020 के लिए ऐसे 3 खिलाड़ी जो बन सकते हैं भारतीय क्रिकेट के अगले स्टार

इरफान को भरोसा है कि ये तीनों युवा खिलाड़ी आईपीएल के जरिए एक अलग मुकाम हासिल करेंगे. बता दें कि जम्मू-कश्मीर के युवा खिलाड़ी अब्दुल समद (Abdul Samad) को हैदराबाद की टीम ने 20 लाख की बेस प्राइस में खरीदा है. रणजी ट्रॉफी में समद ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है. रणजी ट्रॉफी के अलावा 2018-19 में इस युवा बल्लेबाज ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में डेब्यू किया था.

रवि बिश्नोई (Ravi Bishnoi) को किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) ने 2 करोड़ रूपये में खरीदा है. बिश्नोई भारत के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं. घरेलू क्रिकेट में बिश्नोई ने शानदार परफॉर्मेंस किया है, यही कारण है कि पंजाब ने इतनी मोटी रकम देकर उन्हें आईपीएल टीम में शामिल किया है. वहीं, यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) को भारतीय क्रिकेट का अगला सितारा कहा जा रहा है. जायसवाल ने अंडर -19 वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस कर अपनी काबिलियत से हर किसी को हैरान किया है. जायसवाल को 2.40 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) की टीम ने खरीदा है.

Looking forward to see three youngsters prosper this ipl season 1) @yashasvi_j@rajasthanroyals 2) Ravi bishnoi @lionsdenkxip 3) Abdul Samad @SunRisers I'm sure all three will do well for their respective franchise also players to watch out for Indian cricket.whats your pick?