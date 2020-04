'अब्बू' संग अपनी गेंदबाजी का पुराना वीडियो देख इरफान पठान बोले- यह खुशी अनमोल है..Video

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान (Irfan Pathan) हाल के समय में सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. सोशल मीडिया के जरिए फैन्स को कोरोनावायरस (coronavirus) के खिलाफ लड़ाई के लिए जागरूक भी करते रहते हैं. इसके अलावा वो मनोरंजन के तहत कई वीडियो बनाते भी रहते हैं जो फैन्स का दिल जीत लेता है. ऐसा ही एक वीडियो उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया है जिसमें वो अपने अब्बू के साथ साल 2007 टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच (ICC World Twenty20) के रिपिट टेलिकास्ट को देख रहे हैं. वीडियो में इरफान पठान गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. बता दें कि वीडियो शेयर पर इरफान ने कैप्शन में लिखा है, 'अब्बू के चेहरे पर जो खुशी नजर आई है वह बेशकीमती है.' इरफान के द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. गौरतलब है कि 2007 टी-20 वर्ल्डकप में भारत ने पाकिस्तान को 5 रन से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया था. फाइनल मैच में इरफान ने अपनी गेंदबाजी से कमाल करते हुए 3 विकेट भी चटकाए थे. पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में आखिरी ओवर में जोगिंदर शर्मा (Joginder Sharma) ने मिस्बाह उल-हक (Misbah-ul-Haq) का विकेट लेकर भारत को जीत दिलाई थी.

The happiness on his face is priceless #ABBA#father#memoriespic.twitter.com/Kiu6LcYccn