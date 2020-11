इरफान ने भाई यूसुफ पठान के बर्थडे पर शेय़र की पुरानी तस्वीर, बोले- 'ये उस वक्त की बात है.."

Happy Birthday Yusuf Pathan: भारत के विस्फोटक खिलाड़ियों में एक रहा, IPL में ठोका 37 गेंद पर शतक

Ye us waqt ki baat Hai jab ham patle hua karte the or Humari muche bhi. Love you Lala @yusuf_pathanpic.twitter.com/YKzDSSIWhw