Road safety world series 2020: इरफान पठान की तूफानी पारी को देखकर भाई यूसुफ का आया ऐसा रिएक्शन, लिखी यह बात..

Road safety world series 2020: रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में इरफान पठान (Irfan Pathan) ने श्रीलंका लीजेंड्स (Sri Lanka legends) के खिलाफ मैच में धमाकेदार अर्धशतकीय पारी खेलकर इंडिया लीजेंड्स (indian legend) को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. ऑलराउंडर इरफान पठान (नाबाद 57) की तूफानी पारी के दम पर इंडिया लीजेंड्स ने मंगलवार को खेले गए डीवाई पाटिल स्टेडियम में श्रीलंका लेजेंड्स को 5 विकेट से हराकर अनअकेडमी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली. आपको बता दें कि इरफान पठान ने केवल 31 गेंद पर 57 रनों की पारी खेली जिसमें 6 चौके और 3 छक्के जमाए. इरफान पठान मैच के दौरान उस समय बल्लेबाजी करने आए जब इंडिया लीजेंड्स के 10.5 ओवर में 62 रन पर 4 विकेट गिर गए थे. ऐसे मुश्किल समय में इरफान पठान ने अपने अनुभव का इस्तमाल करते हुए शानदार पारी खेली.

What a knock under pressure @IrfanPathan !!! Loved watching your batting, especially those sixes coming off your bat... Also, well done with the ball... Brilliant all-round performance.. pic.twitter.com/StgXPyQZk5