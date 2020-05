जब धोनी को सपोर्ट कर इरफान खान ने जीता था क्रिकेट फैन्स का दिल, ट्वीट हुआ वायरल

गौरतलब है कि एक्टर इरफान का सपना क्रिकेटर बनने का भी रहा था लेकिन पैसे के दिक्कत के कारण उन्होंने क्रिकेटर बनने का सपना पीछे छोड़ दिया था. अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि एक दफा उनका सिलेक्शन सीके नायडु ट्रॉफी में भी हुआ था लेकिन दूसरे शहर जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे. जब इरफान ने दुनिया को अलविदा कहा तो धोनी की वाइफ साक्षी ने उनकी याद में एक तस्वीर भी शेयर की थी जिसमें ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) भी साथ में थे.

Yesterday, Irfaan Khan passing away made us very sad!!



Suddenly to hear about Rishiji , extremely saddens us today!Can't believe it!!🙏🏼🙏🏼



Deeply saddened!!