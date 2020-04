दिग्गज अभिनेता इरफान खान इन दो क्रिकेटरों के जबरा फैन थे..

मुंबई में दिग्गज अभिनेता इरफान खान (Irrfan Khan) का 53 साल की उम्र में निधन हुआ. इरफान खान (Irrfan Khan) को दोपहर 3:00 बजे सुपुर्द-ए-खाक किया गया. एक्टर के जनाजे में केवल 20 लोग ही शामिल हो पाए. यूं तो अपने अभिनय से इरफान ने वो मुकाम हासिल किया जिसकी तुलना किसी भी एक्टर से नहीं की जा सकती है. इरफान ने अपने करियर में ऐसे कई फिल्म किए जिसमें उनके अभियन ने किरदार को जीवंत कर दिया था. बता दें कि इरफान अपने शुरूआती समय में क्रिकेटर बनना चाहते थे. साल 2014 में टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने बारे में बात करते हुए इन सभी बातों का खुलासा किया था.

“Zaheer Abbas was there. I went to take his autograph. That was first time as I never took autographs from anybody in my life. He just looked at me & I felt so humiliated. I felt really bad. I was a Zaheer Abbas & Imran Khan fan.”- #IrrfanKhan 2014 Interview With Telegraph India