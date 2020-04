Coronavirus से जंग के लिए अब भारतीय तेज गेंदबाज इशांत शर्मा ने किया दान, ट्वीट कर दी जानकारी

गौरतलब है कि अबतक सुरेश रैना, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, लक्ष्मीरत्न शुक्ला, अनिल कुंबले जैसे कई क्रिकेटरों ने देश में आए इस विपदा में अपनी ओर से आर्थिक दान देकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है. इस समय पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ एक जंग लड़ रही है. 40 हजार से ज्यादा लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं तो वहीं कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या पूरी दुनिया में 10 लाख से पार कर चुकी है.

In the light of the current #COVID-19 Crisis, @PratimaSinghBB and I are humbled to contribute to the #PMCARES fund! All of us stand together in battling the global pandemic! We did our part and request you to do the same. Small donations make a big difference! #IndiaFightsCoronapic.twitter.com/7BZigSNWa5