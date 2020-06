डैरेन सैमी को इशांत शर्मा ने कहा था 'कालू', पुरानी तस्वीर हुई वायरल, लोगों ने कहा जल्दी डिलीट करो Photo

वेस्टइंडीज के दिग्गज डैरेन सैमी (Darren Sammy) ने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कहा था कि आईपीएल के दौरान उनपर नस्लवाद कमेंट किए गए थे. सैमी ने कहा कि कुछ खिलाड़ियों ने उन्हें कालू कहकर संबोधित किया था. अब जब मुझे 'कालू' का मतलब चला है तो काफी गुस्सा हूं. सैमी ने इसके बाद एक और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और कहा कि मुझे उस 'कालू' शब्द का मतलब पता चला है जिसका मुझे पता नहीं है. मैं अब उसका जवाब सभी से चाहता हूं जो मुझे यह नाम कहकर पुकारते थे. मैं उन लोगों से अपील करता हूं कि खुद मुझसे बात करें इसके पहले की मैं सबके नाम का खुलासा कर दूं. बता दें कि सैमी आईपीएल (IPL) में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) टीम की ओर से खेले हैं. सैमी ने कहा कि वो लोग सामने आए और इस बात की पुष्टि करें कि जो भी कहा गया है वो प्यार से कहा गया है. सैमी के इस बयान से विवाद ने जन्म ले लिया है. इसके अलावा इशांत शर्मा (Ishant Sharma) का एक इंस्टाग्राम पोस्ट काफी वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय तेज गेंदबाज सैमी के साथ नजर आ रहा है.

recently I discovered a word that I was being called was not what it actually meant I need some answers. So before I start calling out names I need these individuals to reach out and please tell me there's another meaning to that word. I saw u as brothers https://t.co/Ouf7eh5Yu8