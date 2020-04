इशांत शर्मा बोले- मेरी बल्लेबाजी देख गुस्सा हो गए थे धोनी, रविंद्र जडेजा को लगाई थी फटकार, देखें Video

गौरतलब है कि 2019 के आईपीएल (IPL) में दूसरे क्वॉलिफायर में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) और चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Superkings) की टीम के बीच मैच था. पहली पारी में दिल्ली की टीम ने बल्लेबाजी की थी. जब इशांत बल्लेबाजी करने आए थे तो केवल 3 गेंदें ही बची थी. ऐसे में इशांत ने जडेजा की गेंद पर एक छक्का और चौका जमाकर आखिरी 3 गेंद पर 10 रन बना डाले थे.

इशांत की 10 रन की बदौलत दिल्ली ने 20 ओवर में 147 रन बनाए जिसके जवाब में चेन्नई ने मैच को 19 ओवर में ही जीत लिया था. साल 2019 के फाइनल में सीएसके की टीम (CSK) का मुकाबला मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) टीम के साथ था. फाइनल में धोनी की टीम सीएसके को 1 रन से हार का सामना करना पड़ा था. इस जीत के साथ ही मुंबई ने आईपीएल का खिताब चौथी बार जीतने का रिकॉर्ड बनाया.

Ishant on getting runs in a county game and getting trolled on his batting by Virat & MSD #isolationpremierleague@ImIshantpic.twitter.com/gDrU6rItAT