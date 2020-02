NZ vs IND Test Series: तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा (Ishant Sharma)चोट से ठीक होकर वापसी करने को तैयार हैं और इसके लिए ईशांत ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) के ट्रेनर आशीष कौशिक का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने तेज गेंदबाज की मदद की. ईशांत अब जल्द ही न्यूजीलैंड में खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम से जुड़ने वाले हैं. ईशांत ने शनिवार को ट्वीट किया, "20 जनवरी को टखने में लगी चोट के बाद मेरे लिए यह रोलर कोस्टर राइड रही है लेकिन आशीष कौशिक की मदद से मैं इस सफर को पूरा करने में सफल रहा. स्कैन से थोड़ा डर लगा था लेकिन आज मैं इस बात से खुश हूं कि मैं फिट हूं. शुक्रिया आशीष कौशिक."

It was a roller coaster ride for me after the injury on my ankle on the 20th January but with the help of Ashish Kaushik I managed to pull it off! Scans were a little scary, but today I am happy that I am fit ! Thanks Ashish Kaushik! #recoverymode#recovery#postinjurypic.twitter.com/xwNpecc0Iz