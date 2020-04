ईशांत शर्मा की इन बातों ने गिलेस्पी को उन्हें गाइड करने को मजबूर कर दिया

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी इंग्लिश काउंटी में अपनी कोचिंग में खेलने वाले भारत के ईशांत शर्मा की सीखने की ललक को देखकर काफी प्रभावित हुए थे और वह मानते हैं कि चेतेश्वर पुजारा को कांउटी में खेलकर काफी अनुभव मिला. ईशांत काउंटी में खेलने से पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित कर चुके थे. अभी तक 97 टेस्ट में 297 विकेट चटका चुका यह भारतीय 2018 में ससेक्स काउंटी के लिये खेला था तब गिलेस्पी उस टीम के कोच थे.

5/12 is correct #IshantSharma's best #IPL figures came in Kochi in 2011 which handed his then IPL team a 55 run victory. pic.twitter.com/Gkiwhj8PIz