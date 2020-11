चयन न होने पर रोहित के शब्दों ने मेरी निराशा दूर की, सूर्यकुमार यादव ने बतायीं कई बातें

उन्होंने बताया, ‘बाद में, रोहित ने मुझे कहा, ‘मेरा मानना ​​था कि आप अभी टीम के लिए शानदार काम कर रहे हैं, और उस (चयन नहीं होने पर) के बारे में सोचने के बजाय, आप सिर्फ वही चीजें करते रहिये जो आप इस आईपीएल में पहले दिन से करते आ रहे हैं. और जब समय सही होगा, तो आपको मौका मिलेगा. यह आज हो या कल , यह होगा आपको बस खुद पर विश्वास रखना होगा.' आईपीएल से पहले घरेलू सत्र में भी सूर्यकुमार कुछ वर्षों से लगातार अच्छा कर रहे है लेकिन फिर भी उन्हें भारतीय टीम में मौका नहीं मिला.

