Jacques Kallis ने शेव की आधी दाढ़ी और आधी मूंछ, वजह जानकर लोगों ने की सराहना..

Jacques Kallis: दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के पूर्व द‍िग्‍गज क्र‍िकेटर जैक्स कैलिस (Jacques Kallis)इन दिनों अजीबोगरीब स्थिति में दिखाई दे रहे हैं. कैलिस ने अपनी आधी दाढ़ी और आधी मूंछ शेव करा ली है. कैलिस ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर साझा की है, जिसमें वह आधी दाढ़ी और आधी मूंछ में दिखाई दे रहे हैं. उनकी इस तस्वीर ने उनके फैन्स को चौंका दिया है. कैलिस ने हालांकि अपनी इस स्थिति को साफ कर दिया है, उन्‍होंने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि वह अगले कुछ दिनों तक इसी रूप में नजर आएंगे क्योंकि उन्होंने 'सेव द राइनो' (Save Rhinos)चैलेंज स्वीकार किया है. उनके आधा शेव करने की वजह पता चलने पर लोगों ने उनकी प्रशंसा की है.

कैलिस के मुताबिक, उनके देश में राइनोज (गैंडों) की संख्या तेजी से घट रही है और इन्हें बचाने के लिए एक अभियान चलाया गया है, जिसके तहत जो इस चैलेंज को स्वीकार करेगा और इस अभियान का साथ देगा, उसे अपनी आधी दाढ़ी और आधी मूंछ शेव करानी होगी.

वैसे कैल‍िस की इस हाफ शेव की वजह पता चलने के पहले लोगों ने उनके लुक को लेकर रोचक कमेंट क‍िए. डालते हैं कुछ खास कमेंट्स पर नजर..

Left: Kallis hitting a sweet cover drive

Right: Kallis bowling a spicy bouncer — Pushkar Kulkarni (@pushkar_18) November 27, 2019

On the side the beard stays the hair should go!! — Ewan Tracey (@GOakleyCCStatto) November 27, 2019

Honestly sir, you should have lots of guts to do this. — snmanikantann (@snmanikantann) November 27, 2019

Left hand side bowler



Right hand side batsman #Legend#AllRounder — Muyowa???????? (@muyowa) November 27, 2019

Next generation style open through you — ARM.FAISAL (@armfaisal123) November 27, 2019

कैलिस को विश्व क्रिकेट के महानतम हरफनमौला खिलाड़ियों में से एक माना जाता है. कैलिस ने अपने देश के लिए 166 टेस्ट मैचों में 13,289 रन और 292 विकेट, 328 वनडे मैचों में 11,579 रन और 273 विकेट तथा 25 टी-20 मैचों में 666 रन और 12 विकेट लिए हैं. कैलिस के नाम टेस्ट मैचों में 45 शतक हैं और वह सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में सचिन तेंदुलकर (51) के बाद दूसरे स्थान पर हैं.

