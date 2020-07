वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जेम्स एंडरसन विश्व रिकॉर्ड बनाने के करीब, ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज होंगे

इंग्लैंड और वेस्टइंडीज (England Vs West Indies 1st Test match 2020) के बीच पहला टेस्ट मैच साउथैम्टन में खेला जाएगा. 117 दिन बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है. एजिल बाउल ग्राउंड पर पहला टेस्ट मैच बिना किसी दर्शकों के खेला जाएगा. क्रिकेट फैन्स भी इस टेस्ट सीरीज का बेसर्बी से इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) के पास इस टेस्ट सीरीज के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा. गौरतलब है कि एंडरसन ने 151 टेस्ट मैचों में 584 विकेट हासिल किए हैं. 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में यदि एंडरसन 16 विकेट हासिल करने में सफल रहते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन जाएंगे. गौरतलब है कि टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट मुथैया मुरलीधरन ने चटकाए हैं.

James Anderson has taken 82 wickets in 20 Test matches against West Indies.#ENGvWIpic.twitter.com/v9tGWgmeFa