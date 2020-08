17 साल के करियर में 600 टेस्ट विकेट लेने के बाद जेम्स एंडरसन बोले- 700 विकेट लेना मेरा लक्ष्य

उन्होंने कहा, ‘‘मैं इन गर्मियों में वैसी गेंदबाजी नहीं कर पाया जैसी मैं करना चाहता था लेकिन इस टेस्ट में मैं वास्तव में ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं इस टीम में अब भी योगदान दे सकता हूं. जब तक मैं ऐसा महसूस करता रहूंगा तो तब तक खेल में बने रहना पसंद करूंगा. मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड के क्रिकेटर के रूप में मैंने अपना आखिरी टेस्ट मैच जीत लिया है. क्या मैं 700 विकेट तक पहुंच सकता हूं? क्यों नहीं? ''

Incredible 600 by @jimmy9 . What an amazing achievement. Playing 156 Test Matches for a medium fast bowler is no less achievement. Cheers mate. #JamesAnderson#600TestWickets#Englandpic.twitter.com/dVFMqPvuwA