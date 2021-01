BBL 10: जेम्स को शतक से रोकने के लिए गेंदबाज ने फेंकी ऐसी गेंद, देखता रह गया बल्लेबाज...देखें Video

बीसीसीआई का इशारा, इस साल आईपीएल भारत में ही होगा

18वें ओवर की पहली गेंद टाय ने बाउंसर लेग साइड की ओर फेंक दी जो बल्लेबाज से काफी दूर थी. ऐसे में अंपायर ने टाय की गेंद को वाइड गेंद करार दे दिया. जिसके बाद यह मैच सिडनी की टीम जीत गई लेकिन विंस शतक जमाने से चूक गए.

James Vince on 98* with one run needed... and then this happens! @BKTtires | #BBL10 pic.twitter.com/PBsFwrBCCA

गेंदबाज टाय ने जानबूझ कर गेंद विंस से दूर फेंकी जिससे वो शतक नहीं बना पाए. हालांकि विंस इस गेंद को लेकर काफी निराश दिखाई दिए. लेकिन खुद गेंदबाज ने अपनी गलती मानी और खराब बाउंसर गेंद फेंकने के लिए बल्लेबाज विंस से माफी भी मांगते हुए दिखाई दिए. हालांकि बाद में विंस की भी निराशा हंसी में बदल गई.

No one can tell me that he didn't mean to do that ... !! Poor form from AJ Tye ... https://t.co/xuIFCdRlvk