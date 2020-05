जम्मू-कश्मीर के इस बल्लेबाज को इरफान पठान ने दी बल्लेबाजी टिप्स, फिर ठोका तूफानी शतक, IPL में मिला मौका

जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के प्रतिभाशाली क्रिकेटर अब्दुल समद (Abdul Samad) को आईपीएल 2020 (IPL 2020) के ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) की टीम ने 20 लाख रूपये में खरीदकर अपने टीम में शामिल किया है. भले ही कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण आईपीएल (IPL) के होने पर अनिश्चितता के बादल बरकरार हैं लेकिन फैन्स को उम्मीद है कि जब कभी भी यह टूर्नामेंट खेला जाएगा तो 18 साल का यह क्रिकेटर अपने खेल से हर किसी का दिल जीतने में सफल रहेगा. बता दें कि Abdul Samad ने अबतक 10 फर्स्ट क्लास क्रिकेट और 8 लिस्ट ए मैच खेल चुके हैं. इस दौरान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 2 शतक और 3 अर्धशतक समेत कुल 592 रन तो वहीं लिस्ट ए में अब्दुल समद ने 3 अर्धशतक जमाए हैं. अब्दुल समद के आईपीएल तक पहुंचने में भारत के दिग्गज पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) का हाथ रहा है.

Family members of Abdul Samad, an all rounder from Jammu & Kashmir who has been selected by Sunrisers Hyderabad (SRH) for Rs 20 lakh in Indian Premier League (IPL) 2020 auction on December 19, celebrate at their residence in Jammu. (20.12) pic.twitter.com/mK5lBmbVHF