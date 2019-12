India vs West Indies, 2nd ODI: तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah)पीठ में समस्या के कारण जुलाई-अगस्त से भी टीम से बाहर हैं. भारतीय क्र‍िकेटप्रेम‍ियों के ल‍िए अच्‍छी खबर यह है क‍ि बुमराह अपनी इंजुरी से उबर चुके हैं और उन्‍होंने प्रैक्‍ट‍िस शुरू कर दी है. मंगलवार को व‍िशाखापट्टनम के एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में भारतीय टीम के साथ जुड़ गए. उन्‍होंने टीम के साथ प्रैक्‍ट‍िस सेशन में ह‍िस्‍सा ल‍िया.बुमराह यहां इसलिए आए हैं ताकि वह अपनी चोट की जांच कर सकें. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बुमराह की एक फोटो ट्वीट की है और लिखा, "आप देखें यहां कौन है."

Look who's here pic.twitter.com/Ex7aknjDBn

Rohit, Virat and Co. have a special net bowler today in Vizag #OneFamily#CricketMeriJaan#INDvWI@Jaspritbumrah93@BCCIpic.twitter.com/oWvOATu0at